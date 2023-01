A fuoco il tetto di una villetta

Momenti di apprensione e paura ieri pomeriggio a Casalgrande per un incendio scoppiato in una villetta in via Rossellini.

Il rogo è divampato, poco prima delle 15, a causa del surriscaldamento della canna fumaria dell’abitazione.

Le fiamme hanno danneggiato anche una piccola parte del tetto in legno.

E’ stata subito attivata la centrale operativa del 115 che ha subito coordinato l’emergenza ed inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco arrivati urgentemente dal comando di Reggio e anche dal distaccamento di Sassuolo.

I pompieri hanno velocemente riportato la situazione di emergenza e di pericolo sotto controllo evitando altri danni alla villetta di via Rossellini.

L’intervento dei pompieri a Casalgrande è terminato nel pomeriggio di ieri.

Fondamentale la loro azione per scongiurare ulteriori problemi.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento.

L’incendio è stato quindi domato dai vigili del fuoco che hanno poi compiuto un sopralluogo.

E’ successivamente emerso che le fiamme non si sono fortunatamente propagate nelle stanze della villetta, dichiarata poi agibile al termine degli accertamenti eseguiti dagli uomini del 115 di Reggio e Sassuolo.

I danni provocati dal rogo saranno quantificati con esattezza dai proprietari. Incendi simili, causati dal surriscaldamento della canna fumaria, sono frequenti nei comuni della nostra provincia durante l’autunno e l’inverno.

Matteo Barca