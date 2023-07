A fuoco in cortile gli scarti di vernice

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri notte a Bagnolo, in via Volta, nella zona industriale del paese, per un incendio che era stato segnalato all’interno del cortile di un’azienda. Si trattava di un rogo – che sembra essere di natura accidentale – che interessava scarti di vernice collocati in un’area esterna. Il tempestivo allarme e il rapido intervento della squadra del 115 ha evitato che le fiamme potessero estendersi ulteriormente ad altre strutture. Questo ha permesso di mettere subito l’area in sicurezza.