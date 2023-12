A fuoco la Casa del Tibet. Il coraggio dei vicini:: "Fiamme molto alte, usati estintori e secchi"

A fuoco la Casa del Tibet di Votigno di Canossa, attimi di paura l’altra sera nel borgo medievale, conosciuto come "il piccolo Tibet dell’Emilia Romagna". Grazie però all’intervento immediato di un boscaiolo, Mirat Ajdinovski, e altri vicini, e dei vigili del fuoco arrivati subito dopo, si è evitato il peggio: l’incendio è rimasto circoscritto al sottotetto della struttura. Risultato: la mansarda, che al bisogno funge da alloggio per i monaci tibetani di passaggio a Votigno, è al momento inutilizzabile, le fiamme infatti hanno divorato parte del tetto in legno. L’incendio di sabato sera è partito da una canna fumaria, che si è surriscaldata. In un attimo sono partite le fiamme. Il luogo di culto, comunque, è stato risparmiato, nessuno è rimasto ferito. Ieri poi, nel paesino, già dal mattino sono arrivati tanti amici della Casa del Tibet a dare una mano per ripulire e sistemare tutto. C’è amarezza per com’è andata, ma anche sollievo perché le conseguenze del rogo potevano essere molto più gravi.

. . I pompieri sono usciti alle 23 e sono rientrati alle 2.