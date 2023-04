A fuoco la catasta del legname

Il rogo di una grossa catasta di scarti di legno ha impegnato ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Guastalla, oltre a una autobotte arrivata da Reggio. E’ accaduto all’isola ecologica gestita da Sabar, situata all’interno della zona industriale di San Giacomo, a Guastalla. E’ stato un camionista di passaggio a notare fumo sospetto, permettendo agli operatori della struttura di intervenire tempestivamente, fermando l’avanzare delle fiamme mentre sul posto arrivavano le squadre del 115. Evidente la colonna di fumo che si è sollevata dal luogo dell’incendio. Per fortuna non si tratta di materiale tossico. I danni sono limitati, in quanto sono andati distrutti materiali di scarto. Il tempestivo intervento degli operatori interni e dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero estendersi nella zona circostante.