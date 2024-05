A fuoco l’isola ecologica

CASALGRANDE

Il 24 maggio gli atleti del gruppo sportivo Virtus Casalgrande, con il patrocinio del Comune di Casalgrande, Avviso Pubblico e il sostegno economico di diverse realtà del territorio, inizieranno la quarta edizione del tour verso il nord-est per partecipare alla pedalata della legalità. L’obiettivo della carovana casalgrandese continua ad essere la voglia di fare rete con associazioni, realtà sportive e non, anche per l’educazione alla legalità e prevenzione contro la criminalità. Quattordici i ciclisti che partiranno davanti al municipio di Casalgrande e saranno impegnati per oltre mille chilometri. Tappa straordinaria quella che martedì sera ha visto i ciclisti cenare nel ristorante-pizzeria al Planet Aut di Casalgrande dove lavorano ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Il presidente Roberto Vassallo: "Siamo orgogliosi di ospitare le squadre di diverse discipline che decidono di fermarsi con i nostri ragazzi. Ringraziamo tutto lo staff di Virtus Casalgrande e il suo presidente Giordano Meglioli che ha deciso anche di donare ben 800 euro a sostegno del progetto di inclusività. Ricordo che il progetto basket per i ragazzi è nato a Casalgrande oltre 10 anni fa. Invitiamo tutte le società sportive del territorio ad attivarsi nei prossimi anni per cercare di dare opportunità ai nostri ragazzi".

m. b.