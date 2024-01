A fuoco mezzo agricolo di un’azienda

A fuoco mezzo agricolo a Rivalta. Ieri intorno alle 12 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in via Rivaltella, all’azienda agricola Ferrarini, per l’incendio del mezzo, che era parcheggiato sotto a una copertura per il deposito del foraggio. Escluso il dolo, si sarebbe trattato di un guasto tecnico. Alle 21 di sabato, invece, i soccorritori del 118 sono intervenuti per un incidente a Rubiera, in via Fontana, dove un’auto era andata fuori strada: un ferito è stato trasportato in ospedale di Reggio, le sue condizioni non sarebbero gravi. Poco dopo, verso le 23.30, sempre di sabato sera, i soccorsi del 118 si sono portati in via Moro per uno scontro tra due auto: anche in questo caso c’è stato un ferito, trasportato all’ospedale di Reggio, e anche in questo caso non sarebbe in gravi condizioni.