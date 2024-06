A fuoco scatoloni nel Piccolo Teatro. Don Fernando: "Gran dispiacere"

C’è probabilmente un atto vandalico alla base dell’incendio che venerdì sera ha interessato scatoloni di carta all’interno di locali del Piccolo Teatro di piazza IV Novembre, adiacente all’oratorio e alla chiesa di Sant’Eulalia. Un atto tanto gratuito e stupido quando grave e pericoloso, dato che in parrocchia in quel momento era in corso un evento con numerose persone. Per fortuna alcuni dei ragazzi presenti hanno sentito l’odore di fumo e visto le fiamme e, avvertito il parroco, prontamente hanno messo in funzione degli estintori contenendo così il propagarsi del rogo. Erano circa le 22.30 e poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco dal vicino distaccamento, estinguendo ogni focolaio. Sul posto, per svolgere le indagini del caso, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Cavriago. "Non sappiamo chi sia stato né perché – commenta don Fernando Borciani, amareggiato –. Molto probabilmente sono dei giovani che non sanno come impiegare il proprio tempo, girano annoiandosi e decidono di compiere questi gesti. Escludo altri moventi". Il parroco racconta che l’accesso ai locali, proprio perché l’immobile era aperto al pubblico, è stato semplice: non è stata forzata alcuna serratura. "Sono andati a fuoco – aggiunge – degli scatoloni che contenevano del materiale igienico e sanitario risalente al periodo del Covid, soprattutto mascherine e flaconi di gel, che avevamo immagazzinato in una delle stanze che attualmente non sono utilizzate per le attività parrocchiali. I locali non hanno subito danni, se non i segni di annerimento lasciato dal fuoco sulle pareti e per le scale. Dispiace sempre quando succedono queste cose". La piazza è presidiata da molte telecamere, le cui riprese saranno sicuramente prese in esame dai carabinieri per riuscire a identificare i teppisti.