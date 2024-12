A fuoco un’altra canna fumaria

Con l’inverno e le temperature gelide si tornano a riaccendere i camini. Ma restano i rischi di incendi nelle canne fumarie, che in alcuni casi possono provocare gravi danni alle coperture, soprattutto in presenza di tetti in legno. Diversi gli episodi accaduti negli ultimi giorni nella Bassa. I vigili del fuoco sono intervenuti nel fine settimana in via Iotti a Pieve di Guastalla, dopo la segnalazione di una fiammata con abbondante fuoriuscita di fumo dal camino. Simile episodio in via Pandelici a Brugneto di Reggiolo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla e Luzzara. Il tempestivo allarme sembra aver evitato guai peggiori. Non risultano conseguenze alle persone. E ieri pomeriggio altro caso in via Roma in centro a Brescello, sempre con intervento dei vigili del fuoco per mettere l’abitazione in sicurezza.