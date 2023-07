A Gattatico chiude ’Praticio Rock’ Via alle feste di Villarotta e Tagliata

Feste paesane, sagre ed eventi nel fine settimana reggiano. A Villarotta di Luzzara prende il via la Sagra del Crocefisso, negli spazi della parrocchia, in centro al paese.

Stasera si comincia con l’intrattenimento musicale a cura di Valerio, domani sera un repertorio musicale anni Settanta-Novanta con karaoke insieme a Giorgio dj e Mary. Il 24 luglio alle 21 la messa con processione in paese, la sera successiva la musica dal vivo con Sos-Sweet Old Soul, il 26 luglio una serata danzante con la scuola di ballo Tumbao Loco. Tutte le sere attiva cucina tradizionale e pizzeria con forno a legna, pesca di beneficenza, mercatino, giochi di abilità, bigliardino e tennis tavolo. Informazioni: tel. 347-9093047. Al via anche l’attesa festa paesana a Tagliata di Guastalla, al parco attrezzato del Gruppo sportivo: stasera stand gastronomico e la musica di Noche Latina con Tumbao Loco, domani concerto del Best Be Five, lunedì sera ballo liscio con Ivana Group. Gli eventi di "Tagliata in festa" proseguono pure dal 29 al 31 agosto, sempre con buona cucina e spettacoli. Ricco il programma della Festa Dem al parco San Rocco di Sant’Ilario d’Enza: alle 21 alla balera musica e danze con I Rodigini, alle 21,30 allo spazio gelateria il concerto di "Senti un Pogues", animazione per bambini, galleria d’arte sotto le stelle, mostra dei Pionieri di Sant’Ilario, l’evento "Ti racconto una storia", oltre ai vari stand della gastronomia. Al parco di via Cicalini a Praticello di Gattatico stasera si conclude "Praticio Rock" con il concerto di Zagara seguito dal live di Punkreas e Meganoidi, oltre a un dj set con Mark Bee.

Antonio Lecci