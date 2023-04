A gennaio parte la tariffa puntuale in tutto il comune

La differenziata supera il 70% a Castelnovo Monti,

grazie alla sensibilità dei

cittadini, ma non basta. Il Comune da alcuni anni ha adottato nel capoluogo e nella frazione di Felina la modalità di porta a porta . È stato attivato il sistema premiante al ‘Centro raccolta’, inoltre sono stati posizionati contenitori stradali per la raccolta degli oli esausti. Grazie al nuovo sistema e all’impegno dei cittadini la raccolta differenziata ha raggiunto un buon livello con una forte riduzione di indifferenziato. Un ulteriore passo avanti si avrà dal 1° gennaio 2024 con l’entrata in funzione, su tutto il territorio comunale, della tariffazione puntuale. A maggio nel capoluogo e nella frazione di Felina, ogni utenza verrà dotata del proprio contenitore con microchip per i rifiuti indifferenziati; nelle altre località tutte le utenza riceveranno nel secondo semestre di quest’anno, un badge mediante il quale sarà possibile, previa identificazione, conferire il rifiuto indifferenziato nei cassonetti stradali ultimo modello. Il nuovo sistema di calcolo permetterà di conoscere il numero esatto delle vuotatureconferimenti del rifiuto indifferenziato di ogni utenza. Iren avrà cura di informare la cittadinanza sul numero di vuotatureconferimenti minimi che verranno deliberati dal Comune, rimanendo entro i quali si potrà ottenere il massimo risparmio. In vista di questo cambiamento,a partire dall’8 maggio, tutte le famiglie e le imprese del capoluogo e di Felina riceveranno la visita degli ‘Informatori Iren’, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento nominativo. Verranno consegnate dagli informatori nuove pattumiere per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo, dotata di microchip, pattumiere di rifiuto organico per tutte quelle famiglie che ne fossero sprovviste.

Settimo Baisi