A Gualtieri il teatro del futuro Ecco i vincitori di "Direction Under 30"

Il premio delle giurie riunite (che vale quattromila euro) è andato alla compagnia "Eat the catfish" per lo spettacolo "Tre liriche", mentre il premio della giuria critica è stato assegnato ai "Ctrl+Alt+Canc" per "Afànisi".

E’ questo il risultato della decima edizione di "Direction Under 30" aperto a giovani attori e compagnie teatrali, organizzato dal Teatro Sociale di Gualtieri, che ha accolto la tre giorni di eventi che ha mandato in scena quello che si può considerare il teatro del futuro.

L’altra sera le premiazioni, con attori e compagnie giunte da tutta Italia. Il progetto nasce per sostenere la creatività, i linguaggi teatrali e il talento di giovani compagnie e per avvicinare, formare e coinvolgere in prima persona il pubblico dei giovani.

Le giurie chiamate a decretare i vincitori si sono confrontate a lungo, con momenti di discussione, incontri con artisti, critici e organizzatori. Quasi un centinaio gli under 30 coinvolti.

Sei gli spettacoli andati in scena da venerdì a domenica: "Ecologia Capitalista" (Dimore Creative), "Kobarid. Il silenzio degli ultimi" (Matrice Teatro), "Belly Button" (Crack24), "Afànisi"(Ctrl+Alt+Canc), "Ototeman what if" (Sofia Galvan e Stefania Menestrina), "Tre liriche" (Eat the catfish).

Il premio della giuria critica (Premio della Critica) prevede una replica dello spettacolo nel cartellone del "Festival Aperto 2023" della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.

"Al di là della felicità per gli spettacoli premiati – commenta il direttore organizzativo Andrea Acerbi – e siamo contenti per i processi che Direction Under 30 ha innescato fra spettatori, artisti, pubblico e la comunità, anche quest’anno particolarmente evidenti e convincenti".

Antonio Lecci