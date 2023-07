A Gualtieri "L’angelo della storia" Tra miti, paradossi e gesti assurdi

Al teatro Sociale di Gualtieri stasera e domani alle 21,30 in programma "L’angelo della storia", miglior spettacolo dell’anno ai Premi Ubu 2022, in scena con la pluripremiata compagnia fiorentina Sotterraneo. Lo spettacolo assembla aneddoti storici di secoli e geografie differenti, gesti assurdi che raccontano paradossi di intere epoche, messi in cortocircuito col pensiero filosofico di Walter Benjamin per sviluppare una riflessione su come le narrazioni intervengono nella percezione della realtà. Fatti e pensieri lontani fra loro ma uniti da una tela di narrazioni, credenze, miti e ideologie che secondo lo storico Yuval Noah Harari compongono la materia stessa di cui è fatta la Storia. Per informazioni e prenotazioni: tel. 329-1356183 (lun-ven, ore 18-20) oppure www.teatrosocialegualtieri.itbiglietteria.