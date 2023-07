A Gualtieri swing e malinconia Si balla e si canta con Teòfilo Chantre

La stagione estiva del Teatro Sociale di Gualtieri stasera alle 21,30 propone la musica da Capo Verde con voce e chitarra di Teòfilo Chantre (foto) in "Solar swing", accompagnato da Fabrice Thompson alle percussioni e Phillipe Mallard alla fisarmonica. Chantre ha esordito nel 1992, seguendo il percorso di Cesaria Evora, della quale è diventato subito uno dei compositori preferiti. E proprio per lei ha composto tre brani per "Miss Perfumando", oltre a un testo per un brano della colonna sonora di "Underground" di Emir Kusturica. Oltre a queste importanti collaborazioni, Chantre ha intrapreso anche un percorso artistico personale che dal 1993 ad oggi gli ha permesso di pubblicare sei album. Nei suoi brani compaiono modulazioni, peregrini passaggi di tonalità, che portano con sé delisioze sorprese per l’ascoltatore. La maggiore parte delle sue canzoni è intrisa di una buona dose di "sodade", la malinconia insulare dei capoverdiani, oltre che l’elegante swing che ricorda come la danza sia ancora uno dei migliori antidoti contro la tristezza. a.le.