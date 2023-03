A Guastalla arriva il treno della felicità con 70mila bambini

Stasera alle 21 al teatro di Guastalla (ingresso libero) è in programma "I treni della felicità: questa storia nei libri di scuola non c’è", spettacolo a cura di Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse e Associazione Madè. Si narra un episodio storico dell’immediato dopoguerra che vede protagoniste le donne nell’organizzazione di convogli che hanno trasferito "in Alta Italia" circa 70 mila bambini in condizioni di assoluta miseria da tutta la Penisola. Il primo convoglio partì da Roma il 19 gennaio 1946: non era più un treno di morte come i convogli dei deportati, ma ricostruiva la vita.