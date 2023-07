A Guastalla è tutto un evento In piazza ci sono gli Acoustic Rush

Musica, gastronomia, animazione a Guastalla. Diversi gli eventi in programma stasera. In piazza Mazzini, in centro storico, è in programma il concerto degli Acoustic Rush (foto), gruppo musicale composto da David Scholl (voce e chitarra acustica), Ivano Malavasi (dobro e banjo), Paolo Rossini (chitarra elettrica), Vittorio Alfieri (basso), Massimo Ferroni (batteria). In attività dal 1985, il gruppo propone al pubblico un repertorio di musica country, country-rock, folk, bluegrass, che spazia nella musica americana con le sue sonorità e i brani salienti dagli anni Sessanta in poi. L’ingresso è libero. Sempre a Guastalla, ma al parco del Gruppo sportivo di Tagliata, prosegue la festa paesana con stand della gastronomia e spettacoli: stasera è in programma un evento con ritmi country, mentre domani la manifestazione si conclude con il concerto del duo acustico formato da Angelica Alfieri e Omar Fiorellini. L’ingresso alla festa è libero. Prosegue anche un’altra festa molto frequentata a Guastalla. Si tratta di "Paese in festa", nell’area delle ex scuole di San Rocco. Stasera è in programma il concerto dei Ma Noi No, la ormai nota tribute band dei Nomadi che celebra i vent’anni di vita con il "Liberi di volare tour". La festa a San Rocco prosegue anche nei prossimi due fine settimana.