A Guastalla i giovani in biblioteca diventano ’Mastri librai’

Oggi alle 14 alla biblioteca comunale di Guastalla tornano gli appuntamenti di "Mastri librai", un gruppo di lettura per ragazzi, che da tempo si ritrova per raccontare le proprie letture, scambiarsi dei consigli, chiacchierare di libri, fumetti, storie... Una iniziativa rivolta alla fascia di età 14-19 anni.

Durante questi incontri i ragazzi offrono consigli di lettura su libri fantasy, fumetti, gialli, amore, avventura, thriller, storia, viaggi. Condividono impressioni, preferenze, critiche letterarie in modo informale e amichevole, "moderati" da una lettrice appassionata, Alice Torreggiani, della Cooperativa Equilibri di Modena, esperta in letteratura per ragazzi, che da diversi anni collabora con il Festival Letteratura di Mantova.