A Guastalla inaugurato il nuovo Eurospar

Guastalla (Reggio Emilia), 18 dicembre 2024 - Doppio taglio del nastro, in mattinata a Guastalla, per l’inaugurazione del nuovo supermercato Eurospar e dell’annesso Smeg Store, rinnovato dopo un lungo lavoro di sistemazione degli spazi originari, tra via Circonvallazione e viale Cappuccini. L’Eurospar si trova a ridosso del centro storico di Guastalla, con una quarantina di collaboratori, tra i quali 36 nuovi assunti, quasi tutti residenti in zona, coordinati da Valentina Rossi. Autorità locali e forze dell’ordine presenti all’inaugurazione, insieme a dirigenti di Despar Nord, fino al presidente di Smeg, Vittorio Bertazzoni, al quale si deve l’idea di riqualificare un’area dismessa per realizzare un nuovo spazio commerciale dotato di ampi parcheggi, nuove alberature e una pista ciclopedonale. Il parroco, don Nildo Rossi, ha impartito la benedizione religiosa: prima all’ingresso del supermercato, poi all’interno dello Smeg Store (Tesec), sempre con autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine. Il supermercato di Guastalla è stato realizzato riqualificando l’intera area di un fabbricato dismesso alle porte del centro storico e costruendo un punto vendita dalla superficie complessiva di quasi 2000 metri quadrati. Il negozio è dotato di 83 posti auto, compresi quelli per persone disabili, donne in dolce attesa e ricarica auto elettriche. In particolare sono quattro i parcheggi attrezzati per la ricarica dei veicoli elettrici ed è disponibile anche una rastrelliera portabici elettrificata per la ricarica delle biciclette e dei monopattini.