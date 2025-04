A Guastalla la coppia. De Rossi-Colombari

Volge al termine la stagione del teatro di Guastalla, dove stasera alle 21 va in scena "Fiori d’acciaio" di Robert Harling.

Sul palco Barbara De Rossi e Martina Colombari, con Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio, Cristina Fondi, regia di Michela Andreozzi e Massimiliano Vado. Protagonisti le storie di donne, grandi figure femminili che crescono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano, combattono e qualche volta muoiono.

A Sorrento, in un salone di bellezza, si incontrano la signora Marilù, sua figlia Stella che sta per sposarsi, la litigiosa Luisa che di mariti ne ha avuti due, Clara Aiello, che è l’ex moglie del sindaco nonché loro parrucchiera, la spregiudicata Tamara, che ha come dipendente la giovane Ana...