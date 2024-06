A Guastalla l'addio a Bartoli, uomo di cultura

Guastalla (Reggio Emilia), 21 giugno 2024 - E’ stato un uomo di profonda cultura, Eugenio Bartoli, ricercatore storico e docente universitario, autore di libri con la passione per i ducati gonzagheschi di cui aveva fatto parte pure la “sua” Guastalla. A 63 anni di età è stato vinto da una malattia, affrontata con grande coraggio e sempre affiancato dai suoi familiari, che non lo hanno mai lasciato solo. E’ stato curato nella sua abitazione, dove ha cessato di vivere giovedì sera. Eugenio Bartoli era stato anche impegnato come amministratore pubblico, per cinque anni assessore alla Cultura ai tempi della giunta di Giorgio Benaglia, tra i primi a rendere omaggio a Bartoli alla camera ardente allestita alla Casa funeraria Città di Guastalla, in via Oldella. Così come il neo assessore alla cultura, Fiorello Tagliavini, che di Bartoli era stato stretto collaboratore quando era direttore del teatro Ruggeri e responsabile di settore. Il Comune ha espresso cordoglio ai familiari di Bartoli: la moglie Claudia, i figli, il fratello, la sorella, altri parenti. I funerali sabato 22 giugno alle 15 in duomo a Guastalla. Poi la cremazione, con le ceneri che saranno deposte alla cappella di famiglia, in cimitero a Gualtieri.