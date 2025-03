A Guastalla si recita per solidarietà

Stasera alle 21 al teatro di Guastalla va in scena "L’ultima goccia", spettacolo di arte, musica e danza. Un evento benefico con il ricavato ai gruppi di Protezione civile di Guastalla e di Gualtieri. Sul palco Daniele Alberini accompagnato alla chitarra da Davide Cotena, con l’intervento di Atelier Scuola di Danza, con le ballerine che portano in scena le coreografie di Allegra Bergonzi, Hektor Buddla e di Bernard Shehu. In programma pure l’esibizione di Nadia Pretto in "Sand Frames", attraverso l’affascinante ed effimera arte della sabbia, ricreando le scene più iconiche dei maggiori cult della storia del cinema. Nadia viene accompagnata dalle colonne sonore originali dei film e da una voce narrante. Per informazioni rivolgersi a Atelier Scuola di danza, in piazza Soragna a Pieve di Guastalla (atelierscuoladidanza@gmail.com).