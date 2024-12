A Guastalla sotto l’albero ci sono le chitarre d’autore

Ci sono le "Chitarre sotto l’albero" stasera alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla, per un evento promosso dal Convivio Musicale Guastallese. In scena alcuni noti chitarristi rock come Mel Previte (foto) e Max Cottafavi (chitarristi di Ligabue), Cristiano Maramotti (ex Litfiba), affiancati da Elisa Minari (ex Nomadi, al basso), Alberto Pavesi (batteria) dalle voci di Fabio Mora (ex Rio) ed Elena Federici. Per informazioni: tel. 335-6198472.

Al Fuori Orario a Taneto di Gattatico stasera alle 22 il rock party con i Linkin Revolution, tribute band dei Linkin Park, per un viaggio attraverso 25 anni di hit che a 7 anni dalla scomparsa del leggendario Chester Bennington rende omaggio al ritorno della band di Los Angeles sulle scene. Sei musicisti ripropongono i ruoli e l’energia dei Linkin Park, portando dal vivo l’evoluzione del sound della band californiana.

A San Martino in Rio, alla sala d’Aragona in rocca, stasera alle 21 il concerto natalizio degli Ottoni Matildici, seguito da un brindisi augurale di fine anno.