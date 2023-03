A Guastalla tempo di musical

Domani alle 21 al teatro di Guastalla prende il via la mini rassegna di spettacoli organizzati dal Convivio Musicale Guastallese. Va in scena "La storia della mia vita", musical in prosa, spettacolo unico nel suo genere, con il racconto fantastico di una storia reale, quella tra due grandi amici. La storia, a tratti divertente, drammatica e ricca di rivelazioni emozionanti, racconta dell’amicizia tra due amici, nel suo snodarsi dall’infanzia fino a quando "si diventa grandi". Protagonisti sono il singolare Alvin Kelby, figlio del proprietario della libreria di un piccolo paese, e Thomas Weaver, un autore di best seller di successo. Il musical "The story of my life" arriva direttamente da Broadway, dove ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. A dare vita ai personaggi, per la regia di Ilaria Deangelis, saranno, in veste di cantanti e attori, Fabrizio Voghera (già protagonista a Notre Dame de Paris) e Francesco Nardo, accompagnati dal vivo dal pianista Valentino Favotto e dal polistrumentista Stefano Andreatta.