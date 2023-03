A Guastalla torna ’Naturambiente’

A Guastalla, domenica, torna "Naturambiente", l’ecofesta di primavera dedicata a tematiche ambientali. In programma le attività di stand gastronomici, hobbisti, mercatino vintage e del collezionismo, artigianato artistico, piante e fiori, giochi per bambini, burattini, pittori, corsi di acquerello, percorsi culturali, concerti, esposizioni fotografiche. Inoltree workshop per imparare a fare "l’orto sul balcone" e i "saponi ecologici", una sfilata dei cani in passerella e le premiazioni del concorso per i salami casalini e i bisulan più buoni.

La partecipazione a questi concorsi è gratuita.

Info: 335.6317025 o [email protected]