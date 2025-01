A imperitura memoria: la cerimonia in onore di Natale Mezzadri

Ieri mattina a Bagnolo è stata posata una nuova pietra d’inciampo, in ricordo di Natale Mezzadri, bagnolese deceduto al campo di lavoro di Dortmund. Presenti, con gli studenti, anche il sindaco Pietro Cortenova, Gemma Bigi e Mathias Durchfeld di Istoreco, il dirigente scolastico Chiara De Ioanna, e consiglieri comunali.

Natale Mezzadri, nato a Zocca nel 1902, era contadino, falegname, manovale. Partecipò al conflitto mondiale sul fronte greco albanese come carabiniere, venne catturato a Tirana dopo l’armistizio, il 9 settembre 1943, internato come manovale a Dortmund, dove, in condizioni di vita terribili e per la tubercolosi, morì il 10 ottobre 1944. È sepolto nel cimitero militare di Francoforte sul Meno.

Nel pomeriggio di ieri, alle 17, è stata poi inaugurata la mostra ’Le pietre d’inciampo di Bagnolo in Piano’, allestita in municipio e a disposizione della cittadinanza per visite dal lunedì al sabato negli orari di apertura del Comune.