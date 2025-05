A Kerakoll il controllo di Caltra Nederland

Kerakoll, multinazionale reggiana del settore dell’edilizia, ha acquisito da Steda Holding il 60% del capitale sociale di Caltra Nederland, azienda olandese specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di materiali cementizi che gestisce, attualmente, tre impianti produttivi nei Paesi Bassi con un quarto impianto in fase di realizzazione la cui attivazione è prevista entro il terzo trimestre del 2025. "L’acquisizione di una quota di maggioranza in Caltra segna un ulteriore passo nel percorso di innovazione e sostenibilità di Kerakoll – osserva il vicepresidente dell’azienda, Fabio Sghedoni –: gli attuali trend dei mercati ci spingono a pensare in modo più ampio e fuori dagli schemi, ad agire con proattività e ad abbracciare il cambiamento: è esattamente il modo in cui Kerakoll opera fin dalla sua fondazione". Grazie a questa operazione, sottolinea l’ad di Kerakoll, Marco Zini, "il nostro gruppo si assicura un importante presidio internazionale, nel cuore dell’Europa".