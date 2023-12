A Lentigione il presepe regala emozioni da 40 anni

Sono numerosi i presepi che vengono allestiti nel Reggiano, tra mostre e rassegne. Ma tra quelli più ammirati in assoluto figura il presepio artistico di Lentigione, in strada Imperiale, all’interno dell’ex stalla comunale che ormai da anni ospita le scene della natività realizzate con grande passione dal gruppo Amici del Presepio presieduto da Paolo Sanfelici.

Ieri l’apertura ufficiale della esposizione natalizia, visitabile anche oggi, domani, nei giorni 17, 24 dicembre dalle 14,30 alle 18, la notte di Natale dalle 23 alle 00,30, il 25 dicembre dalle 15,30 alle 19, dal 26 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni, dalle 14,30 alle 18. Per gruppi e scolaresche, prenotazioni e informazioni, laboratori creativi è possibile telefonare al numero 0522-680138.

Il presepe artistico di Lentigione ha una sua lunga storia. Tutto cominciò con la prima rappresentazione della Natività nella chiesa parrocchiale, esattamente quarant’anni fa. Il Comune ha messo a disposizione la vecchia stalla per l’allestimento. Oltre al presepe centrale di ben 70 metri quadri (con le statuine in movimento, cambiamenti atmosferici, susseguirsi del giorno e della notte, pilotato dal computer), gli autori hanno voluto aggiungere anche momenti della vita di Gesù bambino, proponendo cinque scene che rappresentano l’Annunciazione, la ricerca dell’alloggio, l’arrivo dei pastori, l’Adorazione dei Re Magi e la fuga in Egitto. Un ulteriore arricchimento sono le realizzazioni dei "diorami", una piccola galleria per appassionati. Tutto è realizzato in polistirolo e gesso, decorato con pazienza e maestria. Antonio Lecci