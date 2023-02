A Lentigione si amplia lo spazio verde

Sono in corso a Lentigione di Brescello i lavori per ampliare lo spazio verde della frazione ed i servizi collegati, grazie ai risultati di una variante al Prg comunale. Un aspetto importante riguarda le dimensioni del parco del Centro sociale: l’area attuale risulta più estesa di quella "originaria", in quanto comprende anche le aree degli stralci 2 e 3. I risultati della variante al Prg per la realizzazione di una nuova area commerciale a servizio di Sorbolo Levante hanno previsto il declassamento di un’area di 2.640 mq residenziali in area a verde pubblico e la conseguente cessione dell’area.

La riqualificazione generale del parco di Lentigione parte da un accordo siglato nel 2019 da Provincia, Comune e dal Comitato Cittadino Alluvione Lentigione, con il quale si è stabilito di utilizzare per questi interventi le donazioni raccolte dai cittadini reggiani dopo l’esondazione dell’Enza del 2017.

L’evento alluvionale colpì duramente l’abitato di Lentigione, ma la solidarietà ha potuto contribuire alla ricostruzione – con un investimento di qualità – di un riconosciuto e simbolico centro di aggregazione locale. Il progetto risulta essere diviso in tre stralci.