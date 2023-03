A lezione dai carabinieri per contrastare il rischio di truffe

Affollato incontro, a Bagnolo, per ascoltare consigli e informazioni fornite dai carabinieri per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti e delle truffe. Al Ctl di Bagnolo sono stati chiamati come ospiti il maggiore Francesco Coratti, alla guida della Compagnia carabinieri di Reggio, e il luogotenente Domenico Cafeo, comandante della caserma del paese, per parlare sul tema delle truffe. Esempi concreti sono stati proposti attraverso il "truffometro", uno strumento che permette di far comprendere, soprattutto agli anziani, quali possono essere gli stratagemmi da smascherare in tempo per evitare di incorrere in potenziali raggiri.

Un’iniziativa che, in linea con gli orientamenti del comandante provinciale dell’Arma, colonnello Andrea Milani, sta interessando anche il restante territorio reggiano per contrastare il fenomeno delle truffe. Iniziativa a cui si aggiunge quella che vede i carabinieri distribuire nei principali luoghi di aggregazione (circoli, bar, studi medici...) dei "vademecum esplicativi" contenenti i consigli su come prevenire i raggiri ed evitare sgradite sorprese, purtroppo molto frequenti.