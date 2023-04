A lezione dal partigiano Alì Giglio Mazzali che portò via una mitragliatrice al Campovolo

Il partigiano ‘Alì’ Giglio Mazzi ha incontrato gli studenti delle classi terze della scuola media dell’istituto comprensivo di Rubiera. L’iniziativa si è svolta al teatro Herberia in vista del 25 aprile, promossa dall’Anpi di Rubiera con la collaborazione del Comune. Un incontro ad alta intensità emotiva condotto dalla giornalista Barbara Curti. Mazzi ha raccontato di come, giovanissimo operaio delle Officine Reggiane, si diede alla latitanza dopo il bombardamento della fabbrica del gennaio ’44 per evitare di essere inviato a scavare trincee sulla linea Gotica per l’esercito tedesco occupante. Entrato in contatto coi partigiani della zona di Ospizio assieme a un compagno riuscì, di nascosto dalle sentinelle tedesche, a smontare una mitragliatrice da un aereo parcheggiato al Campovolo. A 17 anni, fu aggregato alla squadra Sap della zona. La sua prima azione fu proprio a Rubiera dove il suo gruppo raggiunse la stazione ferroviaria per prelevare armi da un vagone in sosta. Durante un’azione fu poi ferito gravemente.