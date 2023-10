A lezione di educazione stradale ai... Petali. I giovani al simulatore in ’stato d’ebbrezza’

A lezione delle buone norme di circolazione... ai Petali. È l’iniziativa messa in piedi dalla polizia stradale al centro commerciale per richiamare e sensibilizzare soprattutto i giovani che lo frequentano. Ieri è stato allestito un punto informativo nel quale i ragazzi hanno potuto vedere gli effetti della guida in stato d’ebbrezza grazie ad un simulatore, ma anche vedere una Volante da vicino. In ’cattedra’ l’ispettore superiore della Polstrada Robert Barbieri (nella foto) – da sempre in prima linea sull’educazione ai giovani –che ha mostrato anche alcuni video su concetti e regole fondamentali del Codice della strada. Il risultato è stato ottimo e in tutto sono stati più di 400 i giovani coinvolti, molti dei quali hanno addirittura chiesto foto agli agenti. L’iniziativa chiude i ‘Safety Days’, campagna promossa da ‘Roadpol’ (rete delle Polizie stradali europee, ndr) e svoltasi dal 16 al 22 settembre. "L’obiettivo simbolico è una giornata con zero vittime sulla strada in tutto il continente", ha detto il comandante della polstrada Ettore Guidone. E per assicurare la prevenzione, la sezione reggiana ha impiegato ieri complessivamente 41 pattuglie, contestando 114 contravvenzioni del Codice della strada su 200 veicoli controllati. La causa più frequente, con ben 50 sanzioni, sono stati gli eccessi di velocità, seguiti dall’uso del cellulare alla guida (24 – 844 dall’inizio dell’anno) e il mancato utilizzo delle cinture (21, un migliaio nel 2023). Presente pure il questore Giuseppe Maggese: "Questa giornata unisce gioco ed educazione, evitando di rendere noiosi contenuti importanti. La sensibilizzazione sulla sicurezza stradale non è mai abbastanza e lavorarci in un centro commerciale al sabato pomeriggio è efficace per fare arrivare il messaggio ai giovani".

Tommaso Vezzani