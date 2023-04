A lezione di musica dal ’Biondo’ Dall’Ottocento ai giorni nostri

Una lezione dedicata alla cultura musicale emiliano romagnola da fine Ottocento ai giorni nostri, partendo dalle tradizioni del paese dei Cento Violini, ovvero Santa Vittoria di Gualtieri, da cui è nato quel ballo liscio che si è diffuso nel mondo, passando in particolare dalla Romagna. E’ del musicista reggiano Gian Maria Cordiviola (foto), povigliese che nel suo paese è stato pure assessore comunale, l’idea di questo evento, in programma il 13 aprile all’istituto Molari a Sant’Arcangelo di Romagna, dove insegna. Una lezione magistrale con protagonista Moreno Conficconi, detto "il Biondo", compositore e produttore che parlerà della propria esperienza musicale, nella ricorrenza dei suoi 51 anni di carriera artistica. Dagli albori giovanili alla consacrazione come leader indiscusso di formazioni come Orchestra Spettacolo Raul Casadei dal 1990 al 2000 ed Orchestra Grande Evento. Moreno Conficconi è inoltre cofondatore degli Extraliscio, il famoso gruppo musicale che fonde insieme tradizione ed innovazione del repertorio musicale. Una lezione per far conoscere meglio ai giovani la musica tradizionale del nostro Paese.