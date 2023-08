A lezione di Parmigiano Reggiano con i bambini delle primarie

Il Parmigiano Reggiano insegna. La Fiera di Casina dedicata al Parmigiano Reggiano ha visto tra i suoi protagonisti i bambini delle scuole primarie ’Monsignor Gregori’. Il sindaco Stefano Costi ha ringraziato con entusiasmo le maestre delle classi terze e quarte e la dirigente scolastica per il significativo progetto di approfondimento sul Latte e sul Parmigiano Reggiano di Montagna realizzato dai bambini della scuola.

I momenti salienti del progetto dal titolo ’Latte e dintorni’ sono stati molti e hanno permesso ai

bambini di vivere e sperimentare tutti gli aspetti che portano alla creazione del formaggio, al suo caratteristico gusto, all’importanza dei suoi valori nutrizionali. Guidati da Marcello Chiesi hanno visitato l’azienda agricola “Il Ponte” e la stalla per conoscere la coltivazione dell’erba medica, l’attenzione con cui si allevano le vacche e si procede alla loro mungitura. Sono poi entrati nel Caseificio San Giorgio di Cortogno per assistere alla produzione del Parmigiano Reggiano e per immergersi nell’affascinante magazzino di stagionatura affacciato sulla Valle del Tassobbio. In classe, con l’aiuto di Ornella del Consorzio del Parmigiano Reggiano, hanno compreso cosa significa rispettare i disciplinari di produzione, scoperto le tradizioni storiche e la rilevanza economica he ha il Parmigiano Reggiano per le nostre terre.