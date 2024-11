A Meletole si celebra San Martino La ricorrenza di San Martino a Meletole di Castelnovo Sotto: giochi, laboratori creativi, antichi mestieri e tradizioni religiose in programma grazie all'associazione Meletolè, parrocchia e Comune. Evento che include veglia di preghiera, rievocazione in costume, esibizioni artistiche, prodotti locali e attività per tutta la famiglia.