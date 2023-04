"A Modena stiamo meglio" Più parcheggi e ristoranti

"Ciò che stiamo vedendo a Reggio, non avviene né a Bologna, a Parma o a Modena", dice Giuseppe Iannò – titolare dell’agenzia immobiliare CasaIn – al Carlino in merito allo spinoso problema della desertificazione del centro storico reggiano, se comparato alla situazione delle città vicine. Allora, indaghiamola la situazione dei capoluoghi limitrofi, partendo da quello di Modena.

"Quello a cui abbiamo assistito negli ultimi cinque, sette anni, è stato un effettivo impoverimento delle attività commerciali – spiega Alberto Crepaldi, segretario generale di Confcommercio Modena -. Nel 2012 in centro erano presenti 691 esercizi commerciali, nel 2022, secondo un’indagine di Infocamere, il numero è sceso a 554. In dieci anni sono andate perse 137 attività. Quindi, inutile girarci intorno, un arretramento c’è". Eppure, a Modena, di desertificazione del centro non si parla: "Perché a fronte di un impoverimento del mix merceologico delle attività in centro storico, abbiamo avuto un’esplosione di una variegata attività di ristorazione, piccola, media e grande, che ha contribuito a rendere il centro estremamente vivo e dinamico – prosegue Crepaldi -. Dinamismo che è legato anche ad una crescita importantissima del turismo negli ultimi anni. L’arrivo di visitatori da fuori Modena ha di fatto, creato un indotto estremamente importante per tutte le attività commerciali presenti in centro". Anche perché, a fronte di una perdita di piccole attività commerciali, i brand legati alle grandi catene della moda o della bigiotteria, sono tutte presenti ‘sotto la Ghirlandina’: "In uno storico palazzo del centro, recentemente ristrutturato, si sono insediate catene importanti come H&M e Zara, che rappresentano comunque e sempre, una forma di attrazione per la clientela, modenese e non".

Altro tema, che differenzia Modena e Reggio? A quanto pare l’accessibilità al centro, per chi viene da fuori, sembra essere molto diversa. "Da una parte assistiamo a una continua e crescente pedonalizzazione che ha incontrato, e a volte ancora incontra, delle resistenze da parte dei commercianti. Il tema dell’accessibilità al centro di Modena non è un fattore decisivo e sicuramente non un elemento di criticità – ragiona il segretario generale della Confcommercio d’oltre Secchia -. Abbiamo un parcheggio enorme, nella zona ovest della città, poco fuori il centro storico e anche sui viali che lo circondano vi è una buonissima rotazione". Allora, l’elemento di preoccupazione più grande per le attività commerciali d’oltre Secchia qual è? "Sicuramente la sicurezza, che è un grosso problema per Modena, nelle ore notturne, ma ormai anche di giorno – conclude Crepaldi -. Però una cosa va detta, dall’Amministrazione l’attenzione sul centro storico è massima. Storicamente, il cuore della città è sempre stato al centro dell’agenda del Comune e questo significa avere di fronte un interlocutore presente che ha a cuore il fatto che il centro di Modena rimanga un luogo frequentabile con grande continuità". Nicola Bonafini