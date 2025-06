A Montecavolo due giorni dedicati a Re Erbazzone

Oggi e domani a Montecavolo torna la ’sagra dello scarpasoun’, il cui ricavato sarà devoluto alla nefrologia del Santa Maria. L’appuntamento, che si deve all’impegno dei dipendenti di Nonno Pepi e Nonna Lea, comincia stasera alle 19,30 con la musica del Djset PicNic Elettronico per proseguire alle 21 con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. Seguirà il concerto degli Sticky Fingers, cover band dei Rolling Stones. Domani alle 8 tutti pronti per la Magnalonga della Nonna in collaborazione con Uisp (prenotazioni: Uisp 0522.267213 oppure Nonna Lea, 0522 880133); alle 10,30 laboratorio per bambini Mini Erbachef in collaborazione con la Croce Rossa, un appuntamento dedicato ai più piccoli che potranno mettere le “mani in pasta”; alle 17,30 la tanto attesa gara ’Chi mangia più erbazzone’ ; alle 18,30 torna il Djset PicNic Elettronico; infine alle 21 concerto con la Jovaband, tributo a Jovanotti.