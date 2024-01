A Montecchio viaggio negli Trenta e Quaranta. Spazio alle note di ’Three Old Fashioned’

Musica dal vivo stasera al circolo Bainait di Montecchio, nell’ambito della rassegna del "Mercoledì Jazz".

Alle 21,15 spazio alle note di "Three Old Fashioned", un viaggio sonoro nel jazz degli anni Trenta e Quaranta che attraversa stili e melodie del repertorio swing e bebop, in cui non manca mai l’esplorazione di un linguaggio che punta sulla continua ed incalzante complicità dei tre funambolici musicisti che affondano le loro radici nella tradizione.

Protagonisti del live sono Corrado Caruana alla chitarra, Emiliano Vernizzi al sax tenore e Gaincarlo Patris impegnato al contrabbasso. Ingresso libero riservato ai soci Arci. Per prenotazioni e informazioni: tel. 349-7571697. Dalle 20 sono previte le degustazioni dello chef.

L’aspetto musicale viene caratterizzato dalla qualità di musicisti con esperienza a proporre al pubblico un jazz di "vecchio stampo", ma con elementi che gli permettono di restare sempre attuale.