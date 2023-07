A Nismozza in scena il teatro di comunità

La corte Manenti di Nismozza, da sabato 22 luglio al 26 agosto sarà un punto di riferimento importante della stagione estiva per abitanti e turisti dell’Alto Appennino in quanto vi si articoleranno diversi spettacoli di carattere storico-culturale a cura di Intelfade Asp di Nismozza, la nota associazione che anche l’inverno scorso aveva organizzato un presepe vivente con gli abitanti del paese. In collaborazione con il Girotondo di Cervarezza e con il patrocinio del Comune Ventasso, è stata organizzata la rassegna di teatro di comunità "Salve" con tre date di spettacoli e laboratori aperti alla comunità di Ventasso. Sabato alle 18 è in programma ‘Nadia sotto la neve’, spettacolo per voce e violino di e con Riccardo Palmieri, musiche dal vivo di Nadia Gaybullaeva, produzione Cajka Teatro d’avanguardia popolare di Modena. E’ la storia dell’iconica ginnasta Nadia Comaneci raccontata in una performance delicata e poetica dove il violino accompagna la parola creando atmosfere e suggestioni. Sempre sabato al mattino dalle 10 alle 13 al Girotondo di Cervarezza , Via Santa Lucia delle Fonti 3 , laboratorio di Teatro diretto dal regista e attore Riccardo Palmieri. Mercoledì 22 agosto alle 18 a Nismozza si svolgerà lo spettacolo ‘Genealogie caprine, album di famiglia’, creazione, testo e interpretazione di Piera Gianotti Rosenber. Il 26 agosto, sempre alle 18, infine, di scena Rossella Rapisarda della compagnia Eccentrici Dadarò (Milano) con lo spettacolo Nina. Fonte d’ispirazione sono"Il Gabbiano" ed "Epistolario" di Anton Cechov.

Settimo Baisi