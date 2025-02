A Novellara ’Arte e vita’ con il medico-poeta. Marco Ruini

Sta per iniziare "Arte e vita", mostra, contaminazioni tra neuroscienze e arte, all’ex macello comunale di Novellara. Dal 15 febbraio al 2 marzo la struttura di via Mascagni ospiterà le opere di Marco Ruini, medico chirurgo, specialista in Neurologia e in Neurochirurgia, direttore del Centro Medico Anemos di Reggio Emilia. Autore di romanzi e raccolte di poesie, Ruini dirige la rivista "Anemos", che accoglie interventi e esperienze da campi professionali diversi per allargare la conoscenza delle neuroscienze. "Arte e vita" apre ai visitatori sabato 15 febbraio: durante l’inaugurazione, alle 10,30, è prevista la consegna della cittadinanza onoraria di Novellara al dottor Ruini. A seguire la presentazione dell’interpretazione digitale delle opere a cura di Samuele Huynh Hong Son (New Media Art). La mostra resterà aperta fino al 2 marzo, con vari appuntamenti durante il periodo di svolgimento, tra cui conferenze su vari temi il 19 e il 27 febbraio, oltre che l’1 marzo, con la presenza di artisti, autori e scrittori.