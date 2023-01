A Novellara c’è ’Lo zoo di Pinocchio’

Al via da oggi la rassegna "Sciroppo di teatro", con un’ottantina di spettacoli in 27 teatri dell’Emilia-Romagna, con eventi fino a marzo. Si tratta di un progetto di welfare culturale di Ater Fondazione che coinvolge pediatri, farmacie e parafarmacie che distribuiscono i voucher con un libretto che contiene i tagliandi per poter accedere agli spettacoli. Nel Reggiano si parte oggi pomeriggio con diversi appuntamenti. Alle 16 al teatro della Rocca, a Novellara, va in scena "Lo zoo di Pinocchio" di Drammatico Vegetale, con Pietro Fenati ed Elvira Mascanzoni che narrano la storia di Pinocchio dal punto di vista dei tanti animali che popolano le pagine del libro, con poche parole e l’incanto delle figure e dei gesti. In scena due improbabili demiurghi fanno ciò che sempre succede in teatro: creano una storia. Una storia che all’inizio è "la storia". Prima viene la luce, poi lo spazio e il tempo, poi nasce la vita. Da lì, dalla vita creata, si dipana uno strano bestiario che va dal grillo parlante (che non parla per nulla), al pulcino e la gallina, al colombo viaggiatore, al serpente, al gigantesco pescecane. Un bestiario (o uno zoo) che ci indica la giusta strada alla ricerca della figura di Pinocchio, alla ricerca in fondo, della nostra umanità. Al teatro di Scandiano alle 16 c’è l’ormai nota "Overture des saponettes", concerto per bolle di sapone con Michele Cafaggi, per la regia di Davide Fossati, tra pantomima, teatro d’attore, teatro d’oggetti e bolle di sapone. Alle 17 al teatro di Correggio tocca a Claudio Milani con "Cuore", uno spettacolo sui sentimenti, su come elaborarli e viverli. I due abitanti del bosco hanno un forte valore simbolico, la strega coi suoi occhi controlla tutto razionalmente, mentre l’orco vive tutto di pancia. Nina, con la sua spontaneità di bimba, riporta l’armonia delle emozioni e dei colori nel bosco tutto grigio. Oltre alla rassegna "Sciroppo di teatro", ci sono anche altri spettacoli per bambini e famiglie. Oggi alle 17 al centro Kaleidos di Poviglio va in scena "Superchef: sfida all’ultimo ingrediente" con i Burattini della Commedia di Mattia Zecchi. Al Piccolo Teatro in Piazza a Sant’Ilario c’è la compagnia Alekos con "Rime insaponate", spettacolo di sapone e poesia. La rassegna di teatro e cinema per famiglie oggi è al teatro di Bagnolo, alle 17, con la proiezione del film "Me contro te. Persi nel tempo".

Antonio Lecci