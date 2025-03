A Novellara clownerie per bimbi ‘Suonata per Tubi’ a Guastalla

Diversi appuntamenti del teatro per bambini e famiglie. Oggi alle 16,30 al teatro di Novellara va in scena ‘A pesca di emozioni’, spettacolo di clownerie e pantomima con Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti, produzione di Eccentrici Dadarò. Alle 16,30 al teatro di Guastalla c’è "Sonata per tubi", concerto in cui tutto può suonare: da Rossini a Bach, ma anche i Pink Floyd e i Rolling Stones.

Pezzi di tubo che diventano strumenti, finché una bambina sale sul palco e stravolge ogni armonia, con oggetti ed attrezzi di circo che si trasformano in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Alle 16 al teatro di Bagnolo c’è ‘Teatro in Fabula’, andando alla scoperta delle emozioni.