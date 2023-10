A Novellara il ’carpe noctem’

Tempo di Halloween con diverse feste ed eventi nel Reggiano. Da segnalare la manifestazione "Carpe noctem" a Novellara, con musiche, teatro, danze, cene a tema dei bar e ristoranti del centro, oltre a visite guidate ai luoghi arcani della Rocca, incontri con spaventosi figuranti, il Ballo dei Vampiri, canti di vita e di morte con il D’Esperanto Trio, lo spettacolo d’ombre "Il venditore di Paure" dedicato alle creature fantastiche.

Al Fuori Orario di Taneto torna la tradizionale festa in costumi, con ricchi premi per i travestimenti più "orribili e paurosi". Simile festa anche al Corallo di Scandiano, con l’ormai classico Coralloween. Alle 17,30 al teatro di Cadelbosco Sopra il film "Il mistero della casa del tempo" con ingresso libero. Stasera feste pure al parco dei Salici di Reggiolo (con la Compagnia del Porto) e alla biblioteca di Fabbrico con varie animazioni in maschera.