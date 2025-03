A Novellara la rassegna ‘Immagini dal Mondo‘ attraverso dodici Paesi

Serata di viaggi, immagini e avventure nel mondo, oggi alle 21 al circolo ricreativo di via Veneto, in centro a Novellara, per la rassegna "Immagini dal mondo". In programma un viaggio, tra immagini e racconto, in due continenti, visitando dodici Paesi in meno di un mese, percorrendo oltre 23 mila chilometri.

È il racconto di Adriano Fantuzzi, che narra le emozioni e i suggestivi scenari incontrati tra Grecia, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Repubblica degli Altai, Mongolia, Siberia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Austria. Il titolo dell’incontro, a ingresso libero, è "Mongolia… semplicemente meravigliosa". Una buona occasione per imparare a conoscere culture e luoghi, attraverso il racconto di chi li ha visitati.