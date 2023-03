A Novellara omaggio a Pasolini

Stasera alle 21 al teatro della rocca, a Novellara, va in scena "Calere (Sentieri), transitum animae", uno spettacolo che vuole essere un omaggio a Pier Paolo Pasolini, con regia e testo di Eugenio Sideri, assistente di regia Gabriele Tesauri, per una coproduzione Ravenna Festival e NoveTeatro in collaborazione con Lady Godiva Teatro.

Sul palco si esibiscono Enrico Caravita, Carlo Giannelli Garavini, Maurizio Lupinelli, Chiara Sarcona, Patrizia Bollini, Marco Montanari, Giada Marisi. Interno casa. Una famiglia romagnola. Personaggi che si muovono in un intreccio familiare dove il tentativo di dialogo tra padre e figlio è quello di generazioni a confronto, senza rimpianti ma forse con sogni infranti, e senza illusioni ma, anzi, troppe disillusioni verso il futuro. Lo sguardo di Sideri, regista da sempre sensibile a temi storico-sociali, si allarga, come in un piano cinematografico, su porto e fabbriche, su campi e industrie. Su nottate che finiscono con un bicchiere di troppo mentre qualcuno si sta svegliando per andare a lavorare: la riviera e le sue luci accecano le stelle del cielo, quasi oscuri presagi di uno smarrimento delle nuove generazioni, che non sempre ritrovano una calera su cui camminare.

Sentieri, appunto, a volte nascosti, persi in un mondo dove "evoluzione non significa sempre progresso".

Possibile prenotare i biglietti via mail a [email protected], telefonicamente al numero 0522-655407 oppure online sul sito internet di vivaticket. a.le.