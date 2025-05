A Novellara show d’altri tempi. Studenti ’ciceroni’ a Rolo

Anche nella Bassa non mancano gli eventi della Notte dei Musei. A Novellara, in particolare, è stato approntato un cartellone di rilievo, con protagonista la Rocca dei Gonzaga. Sabato alle 10,30 il via con laboratori per i più giovani tra letture e pittura su ceramica. Alle 16 all’aula didattica del Museo Gonzaga l’evento "Il mio volto nel Rinascimento: autoritratto alla maniera dei Gonzaga." Alle 16,30 alla biblioteca Malagoli c’è "L’antica tecnica ceramica Kintsugi", con presentazione libro, dimostrazione e workshop partecipativo a cura di Chiara Lorenzetti, alle 17 al Museo la presentazione del libro "Un ritratto ritrovato di Vincenzo I Gonzaga", alle 18 alla Sala del Fico ci sarà "Echi di Natura: miti vegetali e musica alla corte dei Gonzaga", parole di Fabio Bortesi, al flauto Valentina Bernardi. Alle 18,30 visita guidata al Museo, alle 19,30 nel loggiato apericena con delitto "Acqua in bocca", alle 22 nel cortile della rocca "Fire Show", dal sapore d’altri tempi: un evento che unisce effetti di luce, danza aerea e trampoli a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa. Dalle 18 sarà possibile visitare le Prigioni della Rocca, dalle 19 visite guidate all’Acetaia Comunale e alla Mostra della civiltà contadina.

Aderisce pure il Museo della Tarsia di Rolo, con apertura straordinaria sabato sera: gli studenti del paese a illustrare il percorso ai visitatori.

a.le.