’A Number’, la perdita della nostra unicità

Stasera e domani alle 21 al teatro Piccolo Orologio di via Massenet viene proposto lo spettacolo "A Number" di Cary Churchill, con tradizione italiana di Monica Capuani, regia di Luca Mazzone, con Giuseppe Pestillo e Massimo Rigo. Due uomini. O forse sono tre, o quattro, o anche di più. Un padre che, alla morte della moglie, non è in condizione di allevare suo figlio, ma che qualche anno dopo vuole gli sia data una seconda possibilità. Una vicenda ambientata in un futuro imminente, tanto surreale quanto sintomatico del nostro tempo, dallo sviluppo incalzante dei mezzi tecnologici e del progresso scientifico, capace di raggiungere esiti tanto importanti quanto contraddittori. Caryl Churchill analizza con un taglio di complessa originalità, il tema dell’eugenetica, della replicabilità, della copia perfetta che può soddisfare oppure no. In "A Number", l’autrice intende scavare nel profondo attraverso domande primarie. E gli interrogativi che emergono sono: da dove vengo? Chi sono? Esistono altri uguali a me? E con questi altri, insieme al mondo, cos’altro sarò? Per prenotazioni: tel. 0522-383178 o con messaggio alla mail biglietteria@teatropiccolorologio.com.