A ottant’anni dall’eccidio. I campi e la lotta per la libertà. L’epopea dei sette fratelli Cervi

"Al di là della vicenda storica dell’eccidio compiuto dai fascisti che sterminò i sette fratelli Cervi arrestati il 25 novembre 1943 a Gattatico di Reggio Emilia, c’è un messaggio che l’Istituto Alcide Cervi vuole tramettere ai giovani. E cioè il sogno di una famiglia travolta dalla tragedia della guerra che mettendo insieme più generazioni si impegnò per trasformare l’agricoltura, innovarla e costruire un futuro migliore". L’ex senatrice Albertina Soliani, presidente dal 2015 dell’Istituto storico che porta il nome di Alcide “Cide” Cervi, papà dei sette ragazzi fucilati al Poligono di tiro di Reggio Emilia dai militi della Rsi come partigiani militanti e fiancheggiatori, tradisce ancora emozione quando apre la porta della memoria e dell’impegno morale che fra il passato e l’oggi tiene vivi i valori di quella famiglia simbolo della Resistenza.

"Ai ragazzi dico a voce alta: dovete sognare, dovete prendere in mano il vostro futuro anche quando il mondo è turbolento e funestato dalle guerre come accade ora. Lo fecero i Cervi, famiglia di gran lavoratori, che nel 1939 acquistarono con enormi sacrifici il primo trattore della zona per fare un passo avanti mentre alla sera nel tepore della stalla leggevano testi come “La buona terra”, della scrittrice americana premio nobel Pearl Buck che narrava il sogno di riscatto dei contadini cinesi". A ottant’ anni dalla strage come sempre al Museo Casa Cervi oggi è il giorno del ricordo con un seminario che rilancia i temi dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda Onu 2030. Dunque niente retorica resistenziale, pur nel ricordo della tragedia, ma uno sguardo al mondo che verrà. Quei tempi cupi di sangue fratricida, di massacri dove i civili hanno pagato il conto più alto, di un’Italia divisa, vanno sempre ricordati. Affinché non tornino mai più. I Cervi, famiglia numerosa di braccia, si spaccarono la schiena per rendere colvabile un terreno ostile di gobbe e crepe che acquistarono a Gattatico negli anni Trenta dove piantarono i primi tralci di vite americana. Padre Alcide, mamma Genoeffa e i sette figli, tutti di sentimenti antifascisti.

La guerra non li distrasse dal lavoro, ma tutta la famiglia scelse da che parte stare. Contro il fascismo. Dopo il 25 luglio alla caduta del Duce fecero una grande festa sull’aia invitando decine di vicini, paesani, parenti amici vicini e lontani per la famosa pastasciutta antifascista, oggi rimasta come celebrazione storica. Le pentole fumarono per ore, vennero cotti dieci quintali di pasta. Cominciarono poi a dare una mano alla Resistenza mentre l’Italia franava verso la sconfitta, dando rifugio ai partigiani e agli alleati fuggiti dalla prigionia, nascondendo armi nel fienile.

Un attivismo che non passò inosservato ai nazisti e ai repubblichini. Alcuni dei fratelli Cervi salirono anche in montagna, poi tornarono ai Campi rossi, la loro azienda, per appoggiare la Resistenza in pianura. All’alba del 23 novembre 1943 un plotone di militi circondò casa Cervi, ne nacque un furioso scontro a fuoco. I fratelli contadini dovettero arrendersi, furono arrestati e il loro casolare, sogno dell’agricoltura del futuro, venne dato alle fiamme. Vennero arrestati anche papà Alcide e un altro partigiano. Mentre questi furono poi rilasciati i sette fratelli furono fucilati. Papà Cide, pianse a lungo sempre da solo, le lacrime scesero lungo i solchi profondi del suo viso di agricoltore. Ai conoscenti che cercarono difficili parole per rincuorarlo disse: "Dopo un raccolto ne viene un altro, bisogna andare avanti".

Poi il vecchio Cide alzò il capo e guardò lontano, oltre i campi.