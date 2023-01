"A Palazzo date spazio a tutti gli artisti locali"

"Perché al museo allestito alla Sala dei Miti di palazzo Sartoretti a Reggiolo sono esposte opere di un gruppo ristretto di artisti senza coinvolgere anche altri artisti locali, legati al paese?". E’ il messaggio inviato all’amministrazione comunale reggiolese da un folto gruppo di artisti, convinti che anche delle loro opere possano far parte dell’area culturali e artistica di palazzo Sartoretti, lo storico edificio che dallo scorso anno è finalmente tornato a essere utilizzabile, diventato sede del municipio dopo i costosi lavori di ristrutturazione e riqualificazione post sisma.

"Chiediamo – si legge nella lettera inviata all’ente pubblico locale – di essere inseriti con le nostre opere nel museo del Salone dei Miti del palazzo, attraverso donazioni da concordare". Dunque, le opere verrebbero donate al Comune di Reggiolo, senza alcun esborso di denaro pubblico.

"Da tempo abbiamo avanzato questa richiesta – conferma Ugo Aldrovandi, portavoce del gruppo –, ma finora non abbiamo avuto risposte. Ecco perché abbiamo deciso di scrivere una lettera, con le firme degli artisti aderenti, sperando di veder presto esaudito il nostro desiderio".

Il documento con la richiesta di donazione ed esposizione delle varie opere è stato sottoscritto anche da Euticchia e Marino Aldrovandi, Milena e Vanna Becchi, Claudio Bianchini, Marcellina Lorenzini, Alfonso Merzi, con l’aggiunta successiva di altri nomi del panorama artistico e culturale del territorio locale. Aldrovandi ha pure proposto la donazione di rari pezzi di storia legati al mondo della scuola, tra quaderni, libri, fino a oggetti di cancelleria, pennini, calamai…

"Potrebbero far parte di un piccolo museo nella scuola del paese, come quello che hanno allestito a Guastalla. Ma anche in questo caso – dice Ugo Aldrovandi – non abbiamo ricevuto risposte dal municipio".