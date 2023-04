A Parma c’è il ritorno dentro le mura I manager attivati soltanto in Lombardia

L’unico dato certo è questo: il commercio al minuto sta arretrando in tutti i centri storici delle città vicine a Reggio. La differenza allora qual è? Le politiche che vengono ‘messe a terra’ per invertire la tendenza. Parma in questo senso può essere considerato un prototipo nel provare in modo importante ad invertire il trend. L’amministrazione ducale, come ha fatto recentemente anche la nostra, si è rivolta al Politecnico di Milano per mappare il commercio nel suo centro storico. Lo ha fatto nel 2021, quindi i dati che ne sono scaturiti sono sufficientemente recenti per fornire una fotografia veritiera di quanto accade oltr’Enza. Le attività presenti in centro storico a Parma due anni fa erano 2.313, nel commercio erano il 34,6% (801); nell’artigianato il 16% (377); nel terziario 14,4% (332), mentre quelle legate alla somministrazione di alimenti rappresentavano quasi l’11%, pari a 250 esercizi mappati. Il rovescio della medaglia? La dispersione di esercizi commerciali: nel 2021 ammontavano a 488 negozi vuoti (il 21% del totale), ma nel 2016 erano due in meno (486), eppure rappresentavano il 40% del totale. Soprattutto, nel solo 2021, secondo lo studio del Politecnico, l’artigianato in centro storico aveva visto una crescita del 3.1% con i negozi vuoti passati da un totale di 513 a 488. Incentivazione a tornare in centro? A quanto emerge dalle cronache di un biennio fa, l’Amministrazione di Parma forniva un contributo di 684mila euro per la locazione di negozi di metrature comprese tra i 215 e i 2.500 mq e contestualmente faceva pagare molto di più le concessioni per chi voleva installare un negozio fuori dal centro storico. Interessante anche come in certe città, in questo caso della Lombardia, la figura di un Manager di distretto del Commercio sia già realtà. A Brescia e a Bergamo gli aspetti legati al commercio vengono gestiti con criteri prettamente manageriali.

Ni. Bo.