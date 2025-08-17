A passeggio con un coltello nello zaino, fermato dai carabinieri. Nei guai un 22enne. È stato trovato con un ’cutter’ di 17 centrimetri

Nello zaino di un 22enne è stato trovato un cutter della lunghezza di 17 centimetri. Nei guai è finito un giovane, residente in un comune del comprensorio ceramico: il ragazzo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. È successo nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto verso le 17. I carabinieri della tenenza di Scandiano, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, transitando in via Contarella a Scandiano hanno notato un uomo che, alla vista dei militari dell’Arma, ha manifestato subito uno strano atteggiamento.

È avvenuto all’interno del parcheggio di un supermercato. I carabinieri si sono avvicinati al ragazzo e durante le procedure di identificazione ha mostrato un ingiustificato nervosismo e insofferenza. I carabinieri si sono quindi insospettiti per il suo comportamento e hanno deciso di approfondire i controlli. All’interno di uno zaino del 22enne, è stato poi rinvenuto un cutter con manico in plastica di colore giallo della lunghezza di 17 centimetri di cui non è stato però in grado di giustificare il suo possesso. Inevitabili ovviamente i provvedimenti nei confronti del ragazzo.

I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno in seguito accompagnato l’uomo in caserma ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno anche sequestrato il cutter illecitamente posseduto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per gli approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

