A passeggio per il centro. Viene rapinato a 14 anni

È stato avvicinato da un giovane di origine nordafricana mentre passeggiava in via Dante Alighieri, a poche decine di metri dalla Questura cittadina. La vittima, un quattordicenne di origine straniera, si è visto raggiungere da un diciottenne, il quale ha subito manifestato le sue reali intenzioni: gli ha intimato di dargli i soldi che aveva con sé, altrimenti avrebbe tirato fuori un coltello, il cui manico si intravedeva da una tasca dei pantaloni. Il minorenne ha consegnato una banconota da dieci euro, che aveva con sé, oltre ad alcune monete. Ottenuto il pur misero bottino, il malvivente si è allontanato. Ma alcune ore dopo, nella stessa zona, tra via Roma e via Alighieri, la vittima insieme ai suoi genitori ha incrociato nuovamente il ragazzo autore della rapina. Immediata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto una pattuglia. I carabinieri del Radiomobile hanno fermato il 18enne, risultato residente a Parma, che è stato poi denunciato per rapina. L’episodio era accaduto il 5 ottobre in centro città. Il giovane presunto rapinatore, dopo aver portato via i soldi al minorenne, non si è affatto allontanato, restando nei paraggi, e non si esclude che avesse intenzione di riprovare lo stesso colpo con qualche altro ragazzino. Ma il destino ha voluto che venisse incrociato nuovamente dall’adolescente che aveva minacciato poco prima. E stavolta, forte pure della presenza dei genitori, è riuscito a fare intervenire in fretta le forze dell’ordine.

Grazie alle indicazioni fornite dai famigliari del ragazzino, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il presunto autore della rapina, portato in caserma e denunciato alla magistratura. Sono in corso accertamenti per cercare di capire se il diciottenne possa essere anche l’autore di altri simili episodi.